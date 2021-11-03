Риск повторного заражения штаммом Дельта выше на 74%, чем при Альфе – статистика
Риск повторно заразиться штаммом коронавируса Дельта на 74% выше, чем вариантом Альфа. Большинство таких случаев фиксировали уже через семь-восемь месяцев после первого заражения.
Об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики Великобритании. Всего с июля 2020-го по октябрь 2021-го среди 20 757 человек повторно заболели 358. С мая, когда Дельта стала доминировать в стране, показатели начали расти намного быстрее.
Отмечается, что люди, у которых было меньше всего вируса в организме, больше всего подвергались риску заразиться снова. Это же касается и работников сферы образования, поскольку в школах высокий уровень инфицирования.
Отметим, что одной из причин вспышки коронавируса в Украине врач Тарас Жиравецкий назвал штамм Дельта. Этот вариант более заразителен, он часто поражает молодых людей и является более агрессивным.
О том, какие осложнение Дельта вызывает в организме, читайте здесь. Среди них – повышенный риск возникновения тромбозов.
Как сообщал OBOZREVATEL, педиатр Лидия Бабич рассказала, что симптомы этого штамма у детей очень похожи на симптомы других ОРВИ.
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