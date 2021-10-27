Врач рассказала, какие осложнения вызывает штамм Дельта: течение болезни непредсказуемое. Видео

Коронавирус штамма Дельта способен вызвать много осложнений. Больных часто госпитализируют в тяжелом состоянии.

Он значительно сильнее дает вирусную нагрузку на организм человека. Об этом утверждают в коммунальной "8-й городской клинической больнице Львова".

Так, по словам заведующей кардиологическими и COVID-отделениями этого медучреждения Валентины Коваль, кроме того, что этот штамм способен вызвать тяжелые осложнения, так еще и непредсказуем в протекании болезни.

В частности, втрое повысилось количество возникновения тромбозов. Следовательно, есть угроза инсультов, которые, могут приводить к смерти пациентов. Фиксируют тромбоз магистральных и мелких артерий, а также безартериальных сосудов.

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Также врач рассказала, что 25 октября из-за тромбоза больших сосудов пациенту пришлось ампутировать конечность.

Среди тех, кто рискует заболеть коронавирусом штамма Дельта в тяжелой форме - люди, которые уже имеют какие-то сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы, если были инфаркты или операции по аортокоронарному шунтированию.

Опасность этот штамм представляет и для тех, кто страдает тяжелой гипертензией, сахарным диабетом в стадии декомпенсации, цереброваскулярной болезнью. Осторожным нужно быть и людям, имеющим аутоиммунные, аллергические и онкологические заболевания.

Группа риска – люди среднего возраста. Сейчас наблюдаются случаи смерти пациентов до 50 лет, тогда как раньше было – после 65 лет. Врач призвала львовян вакцинироваться, чтобы помочь в борьбе с пандемией.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса в Украине набирает обороты и уже через две-три недели может добиться своего пика. Сегодня ситуация с госпитализациями непростая, это особенно наблюдается в регионах "красной" карантинной зоны.