Хроника коронавируса на 29 мая: Украина осталась на 2 месте по смертности в Европе за сутки

По состоянию на субботу, 29 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 170 млн человек. За минувший день выявили 505 813 новых инфицированных, умерли еще 11 968. Всего болезнь унесла жизни более 3,5 млн жителей планеты.

При этом Украина осталась на втором месте по смертности от COVID-19 в Европе за сутки. В стране умерли 156 человек. Лидером в статистике оказалась Германия со 195 летальными случаями за сутки.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине официально подтверждено 2 196 673 заражения, из которых 50 232 – это летальные случаи и 2 020 216 – выздоровления, поэтому активными больными остаются 126 225 граждан.

В трех городах Украины с 29 мая откроют первые пилотные центры массовой вакцинации против коронавируса. Они начнут работу в Киеве, Львове и Одессе .

Врач-инфекционист Ольга Голубовская оценила вероятность новой волны COVID-19 в Украине и назвала возможные сроки.

По состоянию на утро субботы, 29 мая, в Украине официально подтверждено 2 199 769 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 096 – обнаружены за прошедшие сутки.

Нидерланды с 5 июня будут смягчать карантин: бары и рестораны снова будут работать в закрытых помещениях, а музеи откроются и смогут обслуживать посетителей до 22:00. Жителям страны будет разрешено принимать дома одновременно четырех гостей (ранее разрешалось только двух).