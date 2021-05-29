В Китае закрыли город из-за вспышки коронавируса: людям запрещено покидать дом
В городе Гуанджоу на юге Китая ввели ограничения из-за вспышки коронавируса. Окрестности закрыли и жителям запрещено покидать дома.
Об этом сообщает AP News. В городе насчитывается около 15 миллионов человек. На такое количество за последнюю неделю зафиксировали 20 новых случаев заражения.
Отмечается, хоть это и низкий показатель, но вызывает беспокойство у властей, которые считали, что распространение болезни контролируется. Сейчас жителям одного из районов запрещено покидать свои дома, их тестируют у двери.
Район охватывает пять улиц. Там также закрыли ярмарки на открытом воздухе, центры ухода за детьми и развлекательные заведения. Общеобразовательным школам было приказано прекратить очные занятия. Также запрещено есть в середине ресторана.
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