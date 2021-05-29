Ляшко рассказал, сколько вакцин Pfizer и AstraZeneca привезут в Украину в июне

После 7 июня в Украину прибудет 473 тысячи вакцины Pfizer, закупленной за государственные средства. Также в нашу страну доставят 700 тысяч доз AstraZeneca от механизма COVAX.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Украинская правда". По его словам, до конца июня в Украине точно должно быть 3,7 миллиона доз вакцины – это вместе с поставками пришедшими и с теми, что приходят.

Ляшко отметил, что кроме восьми миллионов доз вакцин от COVAX и 34 миллионов доз законтрактованных вакцин, он подписал еще один контракт на поставку вакцин. Но деталей относительно того, кто является производителем этой вакцины и какой ее объем законтрактовала Украина, не сообщил.

Министр добавил, что подписал контракт "с определенной особенностью", и сможет рассказать детали только тогда, когда его подтвердят.

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Ранее в Украину прибыла новая партия вакцины против коронавируса производства Pfizer&BioNTech. На этот раз она впервые была закуплена за средства государственного бюджета. Вечером 26 мая также было поставлено 500 тыс. доз CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech.

Напомним, 16 апреля в Украину поступила одна из партий вакцины Pfizer. В рамках инициативы COVAX было доставлено 117 тысяч доз. Еще более 120 тысяч доз препарата прибыло в Украину 18 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил график поступления в страну вакцин от коронавируса, заверив, что они будут бесплатными абсолютно для всех украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что по меньшей мере три крупных завода в Украине готовы изготавливать вакцины против COVID-19 по схеме трансфера технологий.