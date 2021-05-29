Коронавирусом в Украине заболели 3 тысячи человек за сутки, умерли более 150

По состоянию на утро субботы, 29 мая, в Украине официально подтверждено 2 199 769 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 096 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 50 388 человек (+156 за сутки), выздоровели 2 030 415 (+10 199 за сутки). Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 25 401 человека,

методом ИФА – 10 963 человека,

экспресс-тестами – 21 020 человек.

г. Киев – 377 случаев;

Винницкая область – 58 случаев;

Волынская область – 87 случаев;

Днепропетровская область – 261 случай;

Донецкая область – 120 случаев;

Житомирская область – 77 случаев;

Закарпатская область – 62 случая;

Запорожская область – 170 случаев;

Ивано-Франковская область – 65 случаев;

Киевская область – 197 случаев;

Кировоградская область – 31 случай;

Луганская область – 31 случай;

Львовская область – 231 случай;

Николаевская область – 141 случай;

Одесская область – 167 случаев;

Полтавская область – 106 случаев;

Ривненская область – 156 случаев;

Сумская область – 106 случаев;

Тернопольская область – 57 случаев;

Харьковская область – 169 случаев;

Херсонская область – 77 случаев;

Хмельницкая область – 76 случаев;

Черкасская область – 129 случаев;

Черновицкая область – 62 случая;

Черниговская область – 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская оценила вероятность новой волны COVID-19 в Украине и назвала возможные сроки.