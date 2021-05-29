Коронавирусом в Украине заболели 3 тысячи человек за сутки, умерли более 150

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса

По состоянию на утро субботы, 29 мая, в Украине официально подтверждено 2 199 769 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 096 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 50 388 человек (+156 за сутки), выздоровели 2 030 415 (+10 199 за сутки). Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

Распространение коронавируса в Украине.
Видео дня

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 25 401 человека,

  • методом ИФА – 10 963 человека,

  • экспресс-тестами – 21 020 человек.

Заболеваемость коронавирусом в Украине.
Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 377 случаев;

  • Винницкая область – 58 случаев;

  • Волынская область – 87 случаев;

  • Днепропетровская область – 261 случай;

  • Донецкая область – 120 случаев;

  • Житомирская область – 77 случаев;

  • Закарпатская область – 62 случая;

  • Запорожская область – 170 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 65 случаев;

  • Киевская область – 197 случаев;

  • Кировоградская область – 31 случай;

  • Луганская область – 31 случай;

  • Львовская область – 231 случай;

  • Николаевская область – 141 случай;

  • Одесская область – 167 случаев;

  • Полтавская область – 106 случаев;

  • Ривненская область – 156 случаев;

  • Сумская область – 106 случаев;

  • Тернопольская область – 57 случаев;

  • Харьковская область – 169 случаев;

  • Херсонская область – 77 случаев;

  • Хмельницкая область – 76 случаев;

  • Черкасская область – 129 случаев;

  • Черновицкая область – 62 случая;

  • Черниговская область – 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Пандемия коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская оценила вероятность новой волны COVID-19 в Украине и назвала возможные сроки.

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