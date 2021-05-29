Коронавирусом в Украине заболели 3 тысячи человек за сутки, умерли более 150
По состоянию на утро субботы, 29 мая, в Украине официально подтверждено 2 199 769 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 096 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 50 388 человек (+156 за сутки), выздоровели 2 030 415 (+10 199 за сутки). Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 25 401 человека,
методом ИФА – 10 963 человека,
экспресс-тестами – 21 020 человек.
г. Киев – 377 случаев;
Винницкая область – 58 случаев;
Волынская область – 87 случаев;
Днепропетровская область – 261 случай;
Донецкая область – 120 случаев;
Житомирская область – 77 случаев;
Закарпатская область – 62 случая;
Запорожская область – 170 случаев;
Ивано-Франковская область – 65 случаев;
Киевская область – 197 случаев;
Кировоградская область – 31 случай;
Луганская область – 31 случай;
Львовская область – 231 случай;
Николаевская область – 141 случай;
Одесская область – 167 случаев;
Полтавская область – 106 случаев;
Ривненская область – 156 случаев;
Сумская область – 106 случаев;
Тернопольская область – 57 случаев;
Харьковская область – 169 случаев;
Херсонская область – 77 случаев;
Хмельницкая область – 76 случаев;
Черкасская область – 129 случаев;
Черновицкая область – 62 случая;
Черниговская область – 83 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская оценила вероятность новой волны COVID-19 в Украине и назвала возможные сроки.
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.