В Украине откроют первые центры массовой вакцинации от COVID-19: где и когда

В трех городах Украины с 29 мая откроют первые пилотные центры массовой вакцинации против коронавируса. Они начнут работу в Киеве, Львове и Одессе.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения. Центры на выходных будут принимать граждан, которые записались в очередь через приложение Дія или контакт-центр Минздрава, а в приоритете – граждане пожилого возраста.

Располагаться они будут:

в Киеве на базе Международного выставочного центра,

во Львове на базе стадиона "Арена Львов",

в Одессе на базе стадиона Одесской юридической академии.

"Прививки будут делать только тем, кого предварительно пригласили по телефону. Приоритет – пожилым людям. Выбирать вакцину в центрах вакцинации нельзя, будет доступна та, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech", – уточнили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 27 мая в Украине было вакцинировано 16 293 человека. Одну дозу получили 6 883 человек, полностью иммунизированы – 9 410.

Всего с начала кампании вакцину получили 999 074 человека, из них одну дозу – 999 072, две дозы – 116 934 человека.