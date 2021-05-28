В Украине за сутки вакцинировали более 16 тысяч человек

За прошедшие сутки, 27 мая, в Украине было вакцинировано 16 293 человека. Одну дозу получили 6 883 человек, полностью иммунизированы – 9 410.

Об этом сообщает пресс служба Министерства здравоохранения Украины. В общем вакцину получили 999 074 человека, из них получили одну дозу – 999 072, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 116 934 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 116 006 прививок.

Отмечается, что в течение суток работали 254 мобильных бригад и 1485 пунктов прививки.

По состоянию на 28 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 28 мая, в Украине официально подтверждено 2 196 673случая коронавирусной инфекции. Из них 3 306 – обнаружены за прошедшие сутки.