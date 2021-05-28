Коронавирусом в Украине заболели более 3 тысяч человек за сутки, выздоровели 13 тысяч

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на утро пятницы, 28 мая, в Украине официально подтверждено 2 196 673случая коронавирусной инфекции. Из них 3 306 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 50 232 человека ( +156 за сутки), выздоровели 2 020 216 (+13 298). Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 25 454 человека,

  • методом ИФА – 11 758 человек,

  • экспресс-тестами – 23 351 человека.

Количество новых случаев/прививок за сутки в регионах:

  • г. Киев – 384/711

  • Винницкая область – 63/381

  • Волынская область – 104/127

  • Днепропетровская область – 280/388

  • Донецкая область – 228/454

  • Житомирская область – 74/19

  • Закарпатская область – 38/138

  • Запорожская область – 195/442

  • Ивано-Франковская область – 51/249

  • Киевская область – 221/439

  • Кировоградская область – 47/63

  • Луганская область – 46/221

  • Львовская область – 251/280

  • Николаевская область – 154/935

  • Одесская область – 114/484

  • Полтавская область – 78/380

  • Ривненская область – 177/128

  • Сумская область – 98/1

  • Тернопольская область – 77/68

  • Харьковская область – 191/499

  • Херсонская область – 69/59

  • Хмельницкая область – 106/121

  • Черкасская область – 135/118

  • Черновицкая область – 68/49

  • Черниговская область – 57/129

Вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине может уменьшиться ежедневный прирост новых случаев коронавируса в течение следующих двух недель. Такой прогноз дали ученые Национальной академии Украины.

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