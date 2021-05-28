Коронавирусом в Украине заболели более 3 тысяч человек за сутки, выздоровели 13 тысяч
По состоянию на утро пятницы, 28 мая, в Украине официально подтверждено 2 196 673случая коронавирусной инфекции. Из них 3 306 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 50 232 человека ( +156 за сутки), выздоровели 2 020 216 (+13 298). Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.За сутки протестировано:
методом ПЦР – 25 454 человека,
методом ИФА – 11 758 человек,
экспресс-тестами – 23 351 человека.
г. Киев – 384/711
Винницкая область – 63/381
Волынская область – 104/127
Днепропетровская область – 280/388
Донецкая область – 228/454
Житомирская область – 74/19
Закарпатская область – 38/138
Запорожская область – 195/442
Ивано-Франковская область – 51/249
Киевская область – 221/439
Кировоградская область – 47/63
Луганская область – 46/221
Львовская область – 251/280
Николаевская область – 154/935
Одесская область – 114/484
Полтавская область – 78/380
Ривненская область – 177/128
Сумская область – 98/1
Тернопольская область – 77/68
Харьковская область – 191/499
Херсонская область – 69/59
Хмельницкая область – 106/121
Черкасская область – 135/118
Черновицкая область – 68/49
Черниговская область – 57/129
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине может уменьшиться ежедневный прирост новых случаев коронавируса в течение следующих двух недель. Такой прогноз дали ученые Национальной академии Украины.
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