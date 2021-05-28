Коронавирусом в Украине заболели более 3 тысяч человек за сутки, выздоровели 13 тысяч

По состоянию на утро пятницы, 28 мая, в Украине официально подтверждено 2 196 673случая коронавирусной инфекции. Из них 3 306 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 50 232 человека ( +156 за сутки), выздоровели 2 020 216 (+13 298). Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

методом ПЦР – 25 454 человека,

методом ИФА – 11 758 человек,

экспресс-тестами – 23 351 человека.

г. Киев – 384/711

Винницкая область – 63/381

Волынская область – 104/127

Днепропетровская область – 280/388

Донецкая область – 228/454

Житомирская область – 74/19

Закарпатская область – 38/138

Запорожская область – 195/442

Ивано-Франковская область – 51/249

Киевская область – 221/439

Кировоградская область – 47/63

Луганская область – 46/221

Львовская область – 251/280

Николаевская область – 154/935

Одесская область – 114/484

Полтавская область – 78/380

Ривненская область – 177/128

Сумская область – 98/1

Тернопольская область – 77/68

Харьковская область – 191/499

Херсонская область – 69/59

Хмельницкая область – 106/121

Черкасская область – 135/118

Черновицкая область – 68/49

Черниговская область – 57/129

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине может уменьшиться ежедневный прирост новых случаев коронавируса в течение следующих двух недель. Такой прогноз дали ученые Национальной академии Украины.