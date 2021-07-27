Хроника коронавируса на 27 июля: с начала пандемии заболели более 195 млн человек

По состоянию на вторник, 27 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 195,3 млн человек. За минувший день выявлено 474 тысячи новых инфицированных, умерли еще более 6,9 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 176 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 39 тыс., Индонезии – 38 тыс. и Индии – 38 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 248 663 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 849 человек, а 2 184 365 вылечились.

В Херсонской области, где расположены популярные курортные города Железный Порт, Лазурное и Скадовск уровень госпитализации из-за коронавируса поднялся до 80%.

Во Львовской области выздоровел еще один пациент, у которого был подтвержден штамм Дельта.