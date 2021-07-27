Хроника коронавируса на 27 июля: с начала пандемии заболели более 195 млн человек
По состоянию на вторник, 27 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 195,3 млн человек. За минувший день выявлено 474 тысячи новых инфицированных, умерли еще более 6,9 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.
При этом выздоровели более 176 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 39 тыс., Индонезии – 38 тыс. и Индии – 38 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 248 663 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 849 человек, а 2 184 365 вылечились.
В Херсонской области, где расположены популярные курортные города Железный Порт, Лазурное и Скадовск уровень госпитализации из-за коронавируса поднялся до 80%.
Во Львовской области выздоровел еще один пациент, у которого был подтвержден штамм Дельта.
Национальный совет Словакии одобрил поправку, позволяющую вакцинированным гражданам избегать ограничений, если ситуация в стране ухудшится. Она не вводит никаких четких правил, а лишь дает главе Управления общественного здравоохранения право ограничивать вход в рестораны, театры или парикмахерские для лиц без свидетельств о вакцинации.
Власти американского штата Калифорния будут требовать от всех госслужащих и медицинских работников предоставить свидетельства вакцинации от COVID-19 или еженедельно проходить тестирование на вирус.
Заслуженная врач Украины Ольга Голубовская подчеркнула, что в стране необходимо расследовать случаи осложнений после вакцинации от COVID-19 вести их статистику. Подобная практика есть в развитых странах мира.
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