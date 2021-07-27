В Украине предложили развернуть пункты вакцинации от COVID-19 в автобусах и троллейбусах

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович предложил развернуть пункты прививки от коронавируса в автобусах и троллейбусах. Таким образом он хочет ускорить процесс массовой вакцинации.

Об этом он заявил в понедельник, 26 июля, во время совещания, передает пресс-служба горсовета. Райкович добавил, что транспорт с мобильными пунктами вакцинации можно пустить на микрорайоны на окраине города.

Городской голова отметил, что существует возможность организовать интернет-связь в транспорте и дополнительно обработать его дезинфекторами. Райкович призвал СМИ поддержать его инициативу, а также обратился к гражданам, чтобы они "услышали и поняли".

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Мэр также призвал вакцинироваться дворников, работников ЖЭО, кондукторов общественного транспорта и водителей маршруток, а также людей из зоны риска – медиков, педагогов, социальных работников. Он подчеркнул, что безопасность во время пандемии зависит от количества вакцинированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, заслуженная врач Украины Ольга Голубовская подчеркнула, что в стране необходимо расследовать случаи осложнений после вакцинации от COVID-19 вести их статистику. Подобная практика есть в развитых странах мира.