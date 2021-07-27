В Украине зафиксировали почти 700 новых случаев COVID-19 за сутки, заболели 37 детей
По состоянию на утро вторника, 27 июля, в Украине официально подтверждено 2 249 344 случая коронавирусной инфекции. Обнаружен за прошедшие сутки 681 заболевший, из них 37 детей. Госпитализировали 266 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 876человек (+27 за сутки), выздоровели 2 184 880(+515). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 188 случаев;
Винницкая область – 9 случаев;
Днепропетровская область – 38 случаев;
Донецкая область – 57 случаев;
Житомирская область – 8 случаев;
Закарпатская область – 4 случая;
Запорожская область – 34 случая;
Ивано-Франковская область – 6 случаев;
Киевская область – 5 случаев;
Кировоградская область – 1 случай;
Луганская область – 41 случай;
Львовская область – 25 случаев;
Николаевская область – 22 случая;
Одесская область – 68 случаев;
Полтавская область – 14 случаев;
Ривненская область – 7 случаев;
Сумская область – 16 случаев;
Харьковская область – 42 случая;
Херсонская область – 34 случая;
Хмельницкая область – 23 случая;
Черкасская область – 16 случаев;
Черновицкая область – 9 случаев;
Черниговская область – 14 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Херсонской области, где расположены популярные курортные города Железный Порт, Лазурное и Скадовск уровень госпитализации из-за коронавируса поднялся до 80%.
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