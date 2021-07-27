В Украине зафиксировали почти 700 новых случаев COVID-19 за сутки, заболели 37 детей

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 27 июля, в Украине официально подтверждено 2 249 344 случая коронавирусной инфекции. Обнаружен за прошедшие сутки 681 заболевший, из них 37 детей. Госпитализировали 266 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 876человек (+27 за сутки), выздоровели 2 184 880(+515). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 188 случаев;

  • Винницкая область – 9 случаев;

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  • Днепропетровская область – 38 случаев;

  • Донецкая область – 57 случаев;

  • Житомирская область – 8 случаев;

  • Закарпатская область – 4 случая;

  • Запорожская область – 34 случая;

  • Ивано-Франковская область – 6 случаев;

  • Киевская область – 5 случаев;

  • Кировоградская область – 1 случай;

  • Луганская область – 41 случай;

  • Львовская область – 25 случаев;

  • Николаевская область – 22 случая;

  • Одесская область – 68 случаев;

  • Полтавская область – 14 случаев;

  • Ривненская область – 7 случаев;

  • Сумская область – 16 случаев;

  • Харьковская область – 42 случая;

  • Херсонская область – 34 случая;

  • Хмельницкая область – 23 случая;

  • Черкасская область – 16 случаев;

  • Черновицкая область – 9 случаев;

  • Черниговская область – 14 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки коронавирусом заболел 681 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Херсонской области, где расположены популярные курортные города Железный Порт, Лазурное и Скадовск уровень госпитализации из-за коронавируса поднялся до 80%.

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