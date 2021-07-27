В Украине зафиксировали почти 700 новых случаев COVID-19 за сутки, заболели 37 детей

По состоянию на утро вторника, 27 июля, в Украине официально подтверждено 2 249 344 случая коронавирусной инфекции. Обнаружен за прошедшие сутки 681 заболевший, из них 37 детей. Госпитализировали 266 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 876человек (+27 за сутки), выздоровели 2 184 880(+515). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

г. Киев – 188 случаев;

Винницкая область – 9 случаев;

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Днепропетровская область – 38 случаев;

Донецкая область – 57 случаев;

Житомирская область – 8 случаев;

Закарпатская область – 4 случая;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано-Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 5 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 41 случай;

Львовская область – 25 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 68 случаев;

Полтавская область – 14 случаев;

Ривненская область – 7 случаев;

Сумская область – 16 случаев;

Харьковская область – 42 случая;

Херсонская область – 34 случая;

Хмельницкая область – 23 случая;

Черкасская область – 16 случаев;

Черновицкая область – 9 случаев;

Черниговская область – 14 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Херсонской области, где расположены популярные курортные города Железный Порт, Лазурное и Скадовск уровень госпитализации из-за коронавируса поднялся до 80%.