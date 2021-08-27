Хроника коронавируса на 27 августа: за сутки скончались 10 тысяч зараженных
По состоянию на пятницу, 27 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 215,4 млн человек. За минувший день выявили 712 031 новых инфицированных, умерли еще 10 755. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.
При этом побороли болезнь свыше 192 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 169 тыс., Индии – 44 тыс. и Великобритании – 38 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 275 171 случай заражения коронавирусом с начала пандемии был подтвержден в Украине. Скончались от болезни 53 474 пациента, выздоровели – 2 201 433.
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