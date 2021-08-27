В Минздраве рассказали, когда в Украине может стартовать вакцинация третьей дозой от COVID-19

Необходимость в введении третьей, так называемой бустерной, дозы прививки от коронавируса COVID-19 не подтверждена международными научными кругами. Поэтому у Министерства здравоохранения пока нет планов о введении третьего этапа иммунизации.

Об этом в интервью ВВС заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. Он подчеркнул, что сейчас стратегия украинского здравоохранения заключается в обеспечении ревакцинации спустя год.

"Сейчас много дискуссий по поводу ревакцинации населения. Есть только несколько заявлений фармкомпаний, что бустерная доза вызывает более сильный иммунный ответ. Но это только заявления. Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций о том, бустерная доза является рекомендованной или обязательной", – заметил Кузин.

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При этом главный санврач добавил, что нет и четких научных обоснований, можно ли менять фирму производства вакцины при ревакцинации. Эта информация будет известна уже в ближайшее время.

"Скорее всего в конце сентября мы получим новые данные об эффективности бустерной дозы. Стратегии о ревакцинации и препаратах будут рассматриваться также позже", – заключил Кузин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Кузин рассказал, чем может быть чреват отказ от прививки для привычного уклада социальной жизни.