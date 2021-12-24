В мире зафиксировали рекордное количество заболевших, Италия запретила массовые празднования Нового года. Хроника коронавируса на 24 декабря

За прошедшие сутки в мире обнаружили 973,2 тыс. заражений COVID-19 – это самый большой ежедневный прирост за время пандемии. Общее количество инфицирований достигло 278,5 млн, сразу несколько стран зафиксировали максимальный рост случаев.

Среди них Италия, где правительство из-за распространения штамма Омикрон ввело запрет на проведение массовых мероприятий к Рождеству и Новому году. Ученые предполагают, что из-за этого варианта Украина может столкнуться с большой вспышкой коронавируса уже в начале 2022 года.

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Что важно знать об атаке корона вируса:

3 630 391 житель Украины подхватил инфекцию с начала пандемии, из них 3 393 420 успешно вылечились, однако 94 184 умерли от последствий недуга. Ныне около 142,7 тыс. украинцев продолжают болеть.

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В Национальной службе здравоохранения Британии назвали странный "ночной симптом" COVID-19 в случае заражения новым штаммом Омикрон . Это проявление вируса нехарактерно для предыдущих его вариантов.

Из-за распространения Омикрона Дания изменила правила въезда для путешественников. В частности, теперь всем прибывающим в страну, даже вакцинированным, придется показать отрицательный ПЦР-тест. Такие же ограничения ввели в Чехии.

Главное на 24 декабря:

Правительство Эквадора сделало вакцинацию против COVID-19 обязательной для большинства граждан. Соответствующее решение объяснили ростом количества инфицирований и распространением штамма Омикрон, передает BBC.

На территории Украины ученые обнаружили циркуляцию 12 разных типов COVID-штамма Дельта . Предполагают, что один из них "прибыл" из России, для нашей страны он новый .

Лидером по суточному приросту больных COVID-19 стали США – 267,2 тыс., Британия – 119,7 тыс., Франция – 91,6 тыс., Испания – 72,9 тыс., Италия – 44,5 тыс. Примечательно, что для Британии, Франции и Италии эти показатели оказались максимальными с начала пандемии.