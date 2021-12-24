У Вселенского патриарха Варфоломея обнаружили коронавирус: что известно о его состоянии
У 81-летнего Вселенского патриарха Варфоломея обнаружили коронавирус. Тест показал положительный результат.
Об этом со ссылкой на Константинопольский патриархат пишет Skai. Болезнь проходит в легкой форме, он чувствует себя хорошо.
"У него есть легкие симптомы, но общее состояние здоровья хорошее", – сказано в сообщении.
После результатов теста Архиепископ Константинополя посетил центральную больницу Стамбула для профилактического осмотра.
Патриарх призвал всех соблюдать рекомендации врачей и специалистов, а также призвал тех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку.
Сам Варфоломей вакцинирован.
Напомним, что в сентябре 2020 года коронавирус перенес бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. На тот момент ему был 91 год.
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте от осложнение, вызванных COVID-19, умер митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский (Православная церковь Украины) Антоний.
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