У Вселенского патриарха Варфоломея обнаружили коронавирус: что известно о его состоянии

У 81-летнего Вселенского патриарха Варфоломея обнаружили коронавирус. Тест показал положительный результат.

Об этом со ссылкой на Константинопольский патриархат пишет Skai. Болезнь проходит в легкой форме, он чувствует себя хорошо.

"У него есть легкие симптомы, но общее состояние здоровья хорошее", – сказано в сообщении.

После результатов теста Архиепископ Константинополя посетил центральную больницу Стамбула для профилактического осмотра.

Патриарх призвал всех соблюдать рекомендации врачей и специалистов, а также призвал тех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку.

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Сам Варфоломей вакцинирован.

Напомним, что в сентябре 2020 года коронавирус перенес бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. На тот момент ему был 91 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте от осложнение, вызванных COVID-19, умер митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский (Православная церковь Украины) Антоний.