У Вселенского патриарха Варфоломея обнаружили коронавирус: что известно о его состоянии

Юрий Сергиенко
Covid
1 минута
2,9 т.
У Вселенского патриарха Варфоломея обнаружили коронавирус: что известно о его состоянии

У 81-летнего Вселенского патриарха Варфоломея обнаружили коронавирус. Тест показал положительный результат.

Об этом со ссылкой на Константинопольский патриархат пишет Skai. Болезнь проходит в легкой форме, он чувствует себя хорошо.

"У него есть легкие симптомы, но общее состояние здоровья хорошее", – сказано в сообщении.

После результатов теста Архиепископ Константинополя посетил центральную больницу Стамбула для профилактического осмотра.

Патриарх призвал всех соблюдать рекомендации врачей и специалистов, а также призвал тех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку.

Видео дня

Сам Варфоломей вакцинирован.

Напомним, что в сентябре 2020 года коронавирус перенес бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. На тот момент ему был 91 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте от осложнение, вызванных COVID-19, умер митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский (Православная церковь Украины) Антоний.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
ТурцияКоронавирусКонстантинопольский патриархатПатриарх Варфоломей