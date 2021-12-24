В Минздраве пояснили, продлит ли бустерная прививка срок действия COVID-сертификата

Бустерная доза вакцины от коронавируса, вероятно, будет продолжать действие сертификата. По крайней мере такие правила действуют на территории Европейского Союза. В Украине, скорее всего, будут следовать логике ЕС.

Об этом сказал Игорь Кузин, заместитель главы Министерства здравоохранения, главный государственный санитарный врач в интервью Укринформу. В то же время то, каким образом бустер будет отображаться в приложении государственных услуг Дія, сейчас является предметом переговоров, отметил чиновник.

Кроме того, в настоящее время в ведомстве обсуждают и то, на какой срок бустерная доза будет продолжать действие COVID-сертификата. При этом представитель Минздрава уточнил, что если речь идет о дополнительной дозе для определенных категорий (доза, показанная пациентам с иммунокомпрометированными состояниями), то в таком случае сертификат не будет продолжаться.

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"Третья доза вакцины против COVID-19 вводится, чтобы сформировался полноценный иммунный ответ. Поэтому сертификат нецелесообразно продлевать, потому что, по сути, мы лишь достигаем того уровня иммунитета, который заявлен в инструкции об использовании вакцин", – сказал он.

В чем разница между бустерной и дополнительной дозами?

Дополнительную прививку от коронавируса делают для того, чтобы защитить людей, у которых из-за состояния здоровья вакцина имеют более низкую эффективность. К примеру, это касается пациентов с онкологией, ВИЧ/СПИД или иммунодефицитом. То есть благодаря уколу удается достичь уровня защиты организма, который здоровые люди получают благодаря двум дозам COVID-препарата.

Но не следует ее путать с бустерной дозой. Ее рано или поздно нужно будет сделать всем украинцам – чтобы продлить действие вакцины и усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начнут колоть бустерную дозу вакцины. В первую очередь ее будут делать медицинским работникам и сотрудникам домов интернатного типа через полгода после полного курса вакцинации.