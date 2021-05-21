Хроника коронавируса на 21 мая: от COVID-19 скончались более 13 тысяч человек за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Тест на коронавирус

По состоянию на пятницу, 21 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 165,8 млн человек. За минувший день выявили 651 684 новых инфицированных, умерли еще 13 032. Всего от болезни скончались более 3,4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 146,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 259 тыс., Бразилии – 83 тыс. и Аргентине – 35 тыс.

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Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по распространению заболевания.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 21 мая:

  • Во французской столице решили с 16 июля открыть для посетителей Эйфелеву башню (при 25% загрузки ее лифтов). Посетители не могли туда попасть с 29 октября прошлого года.

  • В Турции впервые с марта выявили менее 10 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки.

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