Хроника коронавируса на 21 мая: от COVID-19 скончались более 13 тысяч человек за сутки

По состоянию на пятницу, 21 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 165,8 млн человек. За минувший день выявили 651 684 новых инфицированных, умерли еще 13 032. Всего от болезни скончались более 3,4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 146,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 259 тыс., Бразилии – 83 тыс. и Аргентине – 35 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

С начала пандемии заболели 2 160 095 украинцев, из них 48 469 умерли от недуга, но 1 882 344 вылечились. При этом 229 282 еще борются с COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в целом Украина должна получить 45-47 млн вакцин от коронавируса. Сейчас в стране сделали более 1 млн прививок.

Украинские туристы пожаловались, что в Египте придумали новый способ заработать на путешественниках. В аэропортах их заставляют заново сдавать ПЦР-тесты за 30 долларов.

Украина и Европейский Союз намерены взаимно признавать "паспорта вакцинации". Было достигнуто соответствующее политическое согласие.