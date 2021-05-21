Коронавирусом в Украине заболели почти 5 тысяч за сутки, умерли более 200 зараженных
По состоянию на утро пятницы, 21 мая, в Украине официально подтверждено 2 175 382 случая коронавирусной инфекции. Из них 4 984 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умер уже 49 101 человек (+202 за сутки), а 1 929 039 пациентов (+12 845 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.
За сутки протестировано: методом ПЦР – 26154 человека, методом ИФА – 11454 человека, экспресс-тестами – 24969 человек.Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 453 случая;
Винницкая область – 134 случая;
Волынская область – 170 случаев;
Днепропетровская область – 405 случаев;
Донецкая область – 408 случаев;
Житомирская область – 117 случаев;
Закарпатская область – 47 случаев;
Запорожская область – 354 случая;
Ивано-Франковская область – 85 случаев;
Киевская область – 348 случаев;
Кировоградская область – 66 случаев;
Луганская область – 56 случаев;
Львовская область – 269 случаев;
Николаевская область – 214 случаев;
Одесская область – 201 случай;
Полтавская область – 183 случая;
Ривненская область – 236 случаев;
Сумская область – 191 случай;
Тернопольская область – 122 случая;
Харьковская область – 299 случаев;
Херсонская область – 154 случая;
Хмельницкая область – 121 случай;
Черкасская область – 139 случаев;
Черновицкая область – 77 случаев;
Черниговская область – 135 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина и Европейский Союз намерены взаимно признавать "паспорта вакцинации". Было достигнуто соответствующее политическое согласие.
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.