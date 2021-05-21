Коронавирусом в Украине заболели почти 5 тысяч за сутки, умерли более 200 зараженных

По состоянию на утро пятницы, 21 мая, в Украине официально подтверждено 2 175 382 случая коронавирусной инфекции. Из них 4 984 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умер уже 49 101 человек (+202 за сутки), а 1 929 039 пациентов (+12 845 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 26154 человека, методом ИФА – 11454 человека, экспресс-тестами – 24969 человек.

г. Киев – 453 случая;

Винницкая область – 134 случая;

Волынская область – 170 случаев;

Днепропетровская область – 405 случаев;

Донецкая область – 408 случаев;

Житомирская область – 117 случаев;

Закарпатская область – 47 случаев;

Запорожская область – 354 случая;

Ивано-Франковская область – 85 случаев;

Киевская область – 348 случаев;

Кировоградская область – 66 случаев;

Луганская область – 56 случаев;

Львовская область – 269 случаев;

Николаевская область – 214 случаев;

Одесская область – 201 случай;

Полтавская область – 183 случая;

Ривненская область – 236 случаев;

Сумская область – 191 случай;

Тернопольская область – 122 случая;

Харьковская область – 299 случаев;

Херсонская область – 154 случая;

Хмельницкая область – 121 случай;

Черкасская область – 139 случаев;

Черновицкая область – 77 случаев;

Черниговская область – 135 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина и Европейский Союз намерены взаимно признавать "паспорта вакцинации". Было достигнуто соответствующее политическое согласие.