Коронавирусом в Украине заболели почти 5 тысяч за сутки, умерли более 200 зараженных

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на утро пятницы, 21 мая, в Украине официально подтверждено 2 175 382 случая коронавирусной инфекции. Из них 4 984 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умер уже 49 101 человек (+202 за сутки), а 1 929 039 пациентов (+12 845 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 26154 человека, методом ИФА – 11454 человека, экспресс-тестами – 24969 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 453 случая;

  • Винницкая область – 134 случая;

  • Волынская область – 170 случаев;

  • Днепропетровская область – 405 случаев;

  • Донецкая область – 408 случаев;

  • Житомирская область – 117 случаев;

  • Закарпатская область – 47 случаев;

  • Запорожская область – 354 случая;

  • Ивано-Франковская область – 85 случаев;

  • Киевская область – 348 случаев;

  • Кировоградская область – 66 случаев;

  • Луганская область – 56 случаев;

  • Львовская область – 269 случаев;

  • Николаевская область – 214 случаев;

  • Одесская область – 201 случай;

  • Полтавская область – 183 случая;

  • Ривненская область – 236 случаев;

  • Сумская область – 191 случай;

  • Тернопольская область – 122 случая;

  • Харьковская область – 299 случаев;

  • Херсонская область – 154 случая;

  • Хмельницкая область – 121 случай;

  • Черкасская область – 139 случаев;

  • Черновицкая область – 77 случаев;

  • Черниговская область – 135 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине по состоянию на 21 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина и Европейский Союз намерены взаимно признавать "паспорта вакцинации". Было достигнуто соответствующее политическое согласие.

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