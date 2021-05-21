В Латвии задержали 8 украинцев с поддельными ПЦР-тестами на COVID-19

В Латвии на границе задержали восемь граждан Украины, которые пытались въехать в страну с поддельными ПЦР-тестами на коронавирус.

Украинцы направлялись в Баускский край, сообщает DELFI. В отношении четырех человек возбудили административные дела, остальных привлекли к административной ответственности.

Отмечается, что с начала апреля латвийские пограничники задержали уже около сотни нарушителей с фейковыми справками о коронавирусе.

Напомним, что в Украине продают липовые справки об отрицательном тесте на коронавирус. Причем торгуют от имени известных частных лабораторий. Цена подделки от 500 до 1000 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские туристы пожаловались, что в Египтепридумали новый способ заработать на путешественниках. В аэропортах их заставляют заново сдавать ПЦР-тесты за 30 долларов.