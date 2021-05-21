ВОЗ: коронавирус унес в три раза больше жизней, чем гласит статистика

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что во всем мире количество смертей от коронавируса в три раза больше, чем указано в официальной статистике.

Об этом на видеоконференции заявила помощница гендиректора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма, передает Channel News Asia. По ее словам, официальные данные говорят о 3,4 млн летальных случаев, но на деле их от 6 до 8 млн.

"Общее число летальных исходов по меньшей мере в два-три раза выше, чем официально сообщалось. Так что я думаю, точно можно говорить примерно о 6-8 млн смертей", – сказала она.

В ежегодном докладе организации по мировой статистике в сфере здравоохранения уточняется, что такое расхождение объясняется тем, что часть смертей пришлась не людей, которые из-за пандемии не смогли получить необходимого лечения от других заболеваний.

Кроме того, часть умерших не проходила тестирование на коронавирус, а в некоторых странах не сообщали точной статистики.

Асма добавила, что ВОЗ сотрудничает с государствами и пытается выяснить точное количество жертв пандемии.

Отметим, что с начала пандемии во всем мире зафиксировано более 166 млн случаев заражения коронавирусом. В то же время уже выздоровели 147 млн и 3,4 млн скончались.

Лидируют по количеству зараженных США, однако их уже активно догоняет Индия (26 млн), в которой суточные показатели новых случаев превышают 200 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что 2021 год будет более смертоносным, чем 2020-й.