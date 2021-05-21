ВОЗ: коронавирус унес в три раза больше жизней, чем гласит статистика

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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ВОЗ: коронавирус унес в три раза больше жизней, чем гласит статистика

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что во всем мире количество смертей от коронавируса в три раза больше, чем указано в официальной статистике.

Об этом на видеоконференции заявила помощница гендиректора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма, передает Channel News Asia. По ее словам, официальные данные говорят о 3,4 млн летальных случаев, но на деле их от 6 до 8 млн.

"Общее число летальных исходов по меньшей мере в два-три раза выше, чем официально сообщалось. Так что я думаю, точно можно говорить примерно о 6-8 млн смертей", – сказала она.

В ежегодном докладе организации по мировой статистике в сфере здравоохранения уточняется, что такое расхождение объясняется тем, что часть смертей пришлась не людей, которые из-за пандемии не смогли получить необходимого лечения от других заболеваний.

Кроме того, часть умерших не проходила тестирование на коронавирус, а в некоторых странах не сообщали точной статистики.

Асма добавила, что ВОЗ сотрудничает с государствами и пытается выяснить точное количество жертв пандемии.

Отметим, что с начала пандемии во всем мире зафиксировано более 166 млн случаев заражения коронавирусом. В то же время уже выздоровели 147 млн и 3,4 млн скончались.

Общее количество зараженных в мире.

Лидируют по количеству зараженных США, однако их уже активно догоняет Индия (26 млн), в которой суточные показатели новых случаев превышают 200 тысяч.

Какие страны лидируют по количеству заболевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что 2021 год будет более смертоносным, чем 2020-й.

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