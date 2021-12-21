Омикрон стал преобладать в США, а ВОЗ спрогнозировала окончание пандемии. Хроника коронавируса на 21 декабря
За прошедшие сутки 545,6 тыс. людей в мире поставили диагноз коронавирус, а 4939 человек умерли от осложнений этого недуга. В частности, в США подтвердили первый летальный случай в результате инфицирования штаммом Омикрон.
В Германии, несмотря на высокую заболеваемость, решили не вводить усиленный карантин на рождественско-новогодние праздники, признав, что это уже не поможет новому всплеску заражений. А вот в Израиле, находящемся в пятой волне COVID-19, выразили обеспокоенность и запретили гражданам ездить в страны из "красного" списка.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
3 610 687 украинцев подхватили инфекцию с начала пандемии, из них 3 338 555 человек ее преодолели, а 93 262 умерли. По меньшей мере 179 тыс. жителей страны до сих пор болеют.
Всего в мире зафиксировано уже более 275,7 млн случаев заражения, в том числе 5,376 млн летальных и почти 247,3 млн выздоровлений. Так, на планете количество активных больных составляет около 23 млн человек.
Во все большем количестве стран начали подтверждать инфицирование COVID-вариантом Омикрон граждан, возвращающихся из-за границы. А в Британии заявили о 12 смертях именно из-за этого штамма вируса.
В ВОЗ выразили надежду, что 2022-й станет последним годом пандемии COVID-19, жертвами которой стали более пяти миллионов человек на планете. И это даже несмотря на стремительное распространение нового штамма Омикрон.
Доцент кафедры инфекционных болезней Юрий Сухов рассказал, как снизить риск заражения штаммом Омикрон.
Главный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская заявила, что Омикрон гораздо заразнее Дельты. В то же время вирус начинает терять свою агрессивность и проявляет себя слабее выраженными симптомами.
В округе Гаррис американского штата Техас от осложнений COVID-19 скончался 50-летний мужчина, у которого было инфицирование Омикроном. Он был невакцинированный и имел проблемы со здоровьем. Это первая смерть в США, связанная с новым штаммом, пишет ABC.
Глава правительства Британии Борис Джонсон заявил, что не планирует вводить новые карантинные ограничения перед Рождеством, передает The Sun.
Вариант Омикрон опередил другие штаммы коронавируса и стал доминирующим в США. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, он составляет большинство случаев COVID-19 в стране – 73,2%.
В Австрии продлили еще на десять дней локдаун для людей, которые не сделали прививку против COVID-19. Согласно законодательству страны, ограничивать гражданам право покидать дома можно только на десять дней, поэтому в случае необходимости нужно возобновлять такое решение.
Накануне больше всего заражений коронавирусом обнаружили в США – 143,5 тыс., Британии – 91,7 тыс., России – 27 тыс., Испании – 26,5 тыс. и Германии – 21,7 тыс. РФ стала лидером по смертности – 1019 летальных случаев.
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