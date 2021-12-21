Омикрон стал преобладать в США, а ВОЗ спрогнозировала окончание пандемии. Хроника коронавируса на 21 декабря

За прошедшие сутки 545,6 тыс. людей в мире поставили диагноз коронавирус, а 4939 человек умерли от осложнений этого недуга. В частности, в США подтвердили первый летальный случай в результате инфицирования штаммом Омикрон.

В Германии, несмотря на высокую заболеваемость, решили не вводить усиленный карантин на рождественско-новогодние праздники, признав, что это уже не поможет новому всплеску заражений. А вот в Израиле, находящемся в пятой волне COVID-19, выразили обеспокоенность и запретили гражданам ездить в страны из "красного" списка.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 610 687 украинцев подхватили инфекцию с начала пандемии, из них 3 338 555 человек ее преодолели, а 93 262 умерли. По меньшей мере 179 тыс. жителей страны до сих пор болеют.

Всего в мире зафиксировано уже более 275,7 млн случаев заражения , в том числе 5,376 млн летальных и почти 247,3 млн выздоровлений. Так, на планете количество активных больных составляет около 23 млн человек.

Во все большем количестве стран начали подтверждать инфицирование COVID-вариантом Омикрон граждан, возвращающихся из-за границы. А в Британии заявили о 12 смертях именно из-за этого штамма вируса.

В ВОЗ выразили надежду, что 2022-й станет последним годом пандемии COVID-19, жертвами которой стали более пяти миллионов человек на планете. И это даже несмотря на стремительное распространение нового штамма Омикрон.

Доцент кафедры инфекционных болезней Юрий Сухов рассказал, как снизить риск заражения штаммом Омикрон .

Главный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская заявила, что Омикрон гораздо заразнее Дельты. В то же время вирус начинает терять свою агрессивность и проявляет себя слабее выраженными симптомами.

В округе Гаррис американского штата Техас от осложнений COVID-19 скончался 50-летний мужчина, у которого было инфицирование Омикроном. Он был невакцинированный и имел проблемы со здоровьем. Это первая смерть в США, связанная с новым штаммом, пишет ABC.

Глава правительства Британии Борис Джонсон заявил, что не планирует вводить новые карантинные ограничения перед Рождеством , передает The Sun.

Вариант Омикрон опередил другие штаммы коронавируса и стал доминирующим в США . По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, он составляет большинство случаев COVID-19 в стране – 73,2% .

В Австрии продлили еще на десять дней локдаун для людей, которые не сделали прививку против COVID-19. Согласно законодательству страны, ограничивать гражданам право покидать дома можно только на десять дней, поэтому в случае необходимости нужно возобновлять такое решение.

Накануне больше всего заражений коронавирусом обнаружили в США – 143,5 тыс., Британии – 91,7 тыс., России – 27 тыс., Испании – 26,5 тыс. и Германии – 21,7 тыс. РФ стала лидером по смертности – 1019 летальных случаев.