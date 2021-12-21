В США назвали первые симптомы штамма Омикрон: на что нужно обратить внимание

В мире растет озабоченность по поводу распространения более мутировавшего штамма COVID-19 Омикрон. Первые симптомы, по информации Американского центра болезней и профилактики, Омикрона отличаются от симптомов "традиционных" штаммов и больше похожи на простуду.

В связи с этим эксперты призывают людей следить за конкретными симптомами и срочно обращаться к медикам, если они появятся. Об этом сообщает газета Daily Star.

В частности, 89% инфицированных новым штаммом на начальной стадии имеют симптомы, которые наблюдаются при обычной простуде. Они включают сухой кашель и "першение в горле". Некоторые пациенты также сообщают об усталости, заложенности, чихании или насморке.

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Хотя эти симптомы в большинстве случаев были легкими, есть опасения, что Омикрон будет более стремительно передаваться и может избежать иммунитета организма, вызванного вакцинами.

Как сообщал OBOZREVATEL, южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первой предупредила об инфицированных с новой мутацией, заявила, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон, проявляются необычные, но легкие симптомы. По ее словам, заболевшие жаловались на сильную утомляемость. Также наблюдалась высокая частота пульса. Вместе с тем ни у кого не было потери вкуса или обоняния.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса B.1.1.529 был впервые обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации белка шипа, многие из которых указывают на вероятную стойкость к вакцинам. В общей сложности у нового штамма около 50 мутаций, в том числе 10 в той части вируса, которая первой вступает в контакт с клетками.

Напомним, 18 декабря в Украине был зафиксирован первый потенциальный случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из образцов выявили комбинацию мутаций, характерную этому варианту COVID-19, который распространился по миру из ЮАР.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на территории нашего государства не будут вводить локдаун или более строгие карантинные ограничения на новогодние праздники. При этом он призвал украинцев отмечать Новый год и Рождество в небольших компаниях.

Обнаруженный в Украине новый штамм коронавируса Омикрон сулит украинцам серьезными неприятностями. Чтобы обезопасить жителей нашей страны в преддверии новогодних праздников, в Министерстве здравоохранения дали несколько ключевых рекомендаций.