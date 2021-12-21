ВОЗ дала прогноз по распространению Омикрона в Европе, ряд стран усиливают карантин

Ввиду распространения штамма коронавируса COVID-19 Омикрон в Европе начали усиливать карантин. Во Всемирной организации здравоохранения в свою очередь прогнозируют, что этот вариант станет доминирующим в ряде стран.

Как пишет Reuters, к новым немедленным ограничениям в частности призвали немецкие ученые. Их ввели уже в Германии, Ирландии и Нидерландах.

В Великобритании пока лишь рассматривают карантинные меры, там опасаются, что они нанесут существенный ущерб экономике страны.

В то же время власти Швеции призвали сотрудников компаний по возможности уйти на дистанционный режим работы. Также там рассматривают ужесточение правил социального дистанцирования.

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В целом же многие европейские страны надеются, что бустерная вакцинация поможет в более эффективной борьбе с новым штаммом и слишком жестких ограничений удастся избежать.

В то же время в ВОЗ прогнозируют, что Омикрон станет доминирующим в Европе в течении нескольких недель.

"В течение нескольких недель он будет доминировать во многих странах европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти", – сказал директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, слова которого приводит АР.

Он уточнил, что такая ситуация грозит минимум 38 из 53 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ пришли к выводу, что Омикрон распространяется быстрее, чем другие варианты коронавируса.

По данным на 18 декабря, он охватывал почти 90 стран мира.