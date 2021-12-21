В ВОЗ призвали людей оставаться на праздники дома: лучше потерять планы, чем потерять жизнь

Во Всемирной организации здравоохранения призвали людей отменить некоторые из своих планов на новогодние и рождественские праздники. Это необходимо для того, чтобы защитить общественное здоровье, поскольку более мутировавший штамм COVID-19 Омикрон распространяется по всему миру.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что лучше потерять планы, чем потерять жизнь. Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Выступая на брифинге, он сказал, что теперь есть подтверждение того, что штамм Омикрон "распространяется значительно быстрее", чем предыдущий доминирующий штамм - Дельта.

Гебрейесус также отметил, что было бы "неразумно" делать вывод на основании первых данных о том, что Омикрон является более "мягким" штаммом.

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"Все мы больны этой пандемией. Все мы хотим проводить время с друзьями и семьей. Все мы хотим вернуться к нормальной жизни. Лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем праздновать сейчас и горевать позже", - сказал он.

При этом глава ВОЗ дал вдохновляющий прогноз касательно окончания пандемии. По его словам она может закончиться в 2022 году, при условии, что к середине следующего года будет вакцинировано 70% населения каждой страны мира.

Он также добавил, что всем мировым лидерам, пришлось принимать трудные решения, чтобы защитить людей, в том числе отменяя или откладывая мероприятия.

Как известно, ряд стран уже предприняли меры, чтобы остановить распространение штамма Омикрон, в том числе установили ограничения на поездки.

К примеру, американцам на данный момент не рекомендуется путешествовать в более чем 80 стран, включая почти всю Европу. Главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям, доктор Энтони Фаучи ранее предупреждал, что рождественские путешествия увеличат распространение Омикрона даже среди полностью вакцинированных.

Франция и Германия также входят в число стран, вводящих ограничения на поездки для борьбы с Омикроном, в то время как Нидерланды ввели строгую изоляцию на период рождественских праздников.

Кроме того, в Британии новогодние гуляния, которые обычно проводятся на Трафальгарской площади в Лондоне, отменили "в интересах общественной безопасности", а Новая Зеландия отложила поэтапное открытие для международных поездок как минимум до конца февраля.

Напомним, 18 декабря в Украине был зафиксирован первый потенциальный случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из образцов выявили комбинацию мутаций, характерную этому варианту COVID-19, который распространился по миру из ЮАР.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на территории нашего государства не будут вводить локдаун или более строгие карантинные ограничения на новогодние праздники. При этом он призвал украинцев отмечать Новый год и Рождество в небольших компаниях.

Обнаруженный в Украине новый штамм коронавируса Омикрон сулит украинцам серьезными неприятностями. Чтобы обезопасить жителей нашей страны в преддверии новогодних праздников, в Министерстве здравоохранения дали несколько ключевых рекомендаций.