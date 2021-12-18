Омикрон обнаружен в 89 странах, количество случаев удваивается каждые 1,5-3 дня – ВОЗ

Марина Лисничук
Covid
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Омикрон обнаружен в 89 странах, количество случаев удваивается каждые 1,5-3 дня – ВОЗ

Вариант коронавируса Омикрон, который содержит в себе много мутаций, распространился уже в 89 странах. В районах, где он циркулирует, количество случаев инфицирования им удваивается каждые 1,5-3 дня.

Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Специалисты выпустили статью под названием "Повышение готовности к Омикрону (B.1.1.529): Техническое описание и приоритетные действия для государств-членов".

В материале-предупреждении говорится, что при таком стремительном росте заболеваемости COVID-19 в некоторых местах больницы рискуют оказаться переполненными.

"Госпитализации в Британии и Южной Африке продолжают увеличиваться и, учитывая количество быстро растущих случаев, вполне возможно, что многие системы здравоохранения могут быть перегружены", – прогнозируют эксперты ВОЗ.

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Штамм Омикрон обнаружен в 89 странах мира

Отмечается, что Омикрон быстро распространяется в государствах с высоким уровнем популяционного иммунитета. Однако специалисты не уверены: связано это со способностью вируса уклоняться от защиты иммунитета, свойственной ему повышенной способностью к передаче или с сочетанием обоих этих аспектов.

В то же время в ВОЗ говорят о все еще недостаточном количестве данных о тяжести течения коронавируса в случае заражения Омикроном. Как и о влиянии на это ранее приобретенного иммунитета (после перенесения инфекции) и вакцинации.

Напомним: в G7 Омикрон назвали самой серьезной угрозой глобальному здравоохранению. Подробнее о новом штамме, его симптомах и о том, какую эффективность против него показали вакцины, читайте по ссылке.

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