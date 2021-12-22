В Израиле стартует вакцинация против COVID-19 четвертой дозой: кто получит

В Израиле начнется кампания по вакцинации населения от коронавируса четвертой дозой. Решение было принято 21 декабря после заседания экспертной комиссии и на фоне распространения в мире штамма Омикрон.

Об этом в Twitter сообщил израильский премьер-министр Нафтали Беннет. Делать уколы будут в первую очередь гражданам старше 60 лет и медицинским работникам.

Глава правительства пояснил, что именно эти группы населения являются наиболее уязвимыми.

"Израильтяне были первыми в мире, кто начал вакцинироваться третьей дозой. Мы будем первыми и с четвертой дозой", – подчеркнул Беннет.

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Напомним, что вакцинация в Израиле началась в декабре 2020 года. В июле 2021-го страна первой в мире начала колоть бустерную (третью) дозу вакцин – изначально также для людей старше 60 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях израильские власти объявили о начале пятой волны коронавируса в стране.