ВОЗ одобрила десятую вакцину против COVID-19 для экстренного использования: что известно о препарате

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила с список вакцин, одобренных для экстренного использования, препарат Nuvaxovid. Ранее его одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили на сайте организации. Вакцина разработана американской компанией Novavax и Коалицией за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI).

Препарат Nuvaxovid стал десятым из тех, которые ВОЗ одобрила для вакцинации против коронавирусной болезни. Отметим, что накануне организация одобрила препарат Covovax, который производят в Индии по лицензии Novavax. Обе вакцины производятся с использованием одинаковых технологий. Для них требуется две дозы, а хранить их необходимо при температуре от 2 до 8 градусов.

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В список входят также Modernа, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Covishield.

"Процедура внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) позволяет оценить пригодность новых продуктов для здоровья во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Цель состоит в том, чтобы как можно скорее сделать лекарства, вакцины и диагностические средства доступными для устранения чрезвычайной ситуации, соблюдая при этом строгие критерии безопасности, эффективности и качества", – отметили в ВОЗ.

Nuvaxovid – это препарат на основе белка. EMA одобрило его применение для профилактики COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет. Результаты клинических исследований показали, что эффективность вакцины составляет около 90%, она не требуетхранение при экстремально холодных температурах в отличие от других препаратов.

Побочные эффекты, которые наблюдались при исследованиях, обычно исчезали через несколько дней после вакцинации. Среди них усталость, боль в мышцах, головная боль, общее плохое самочувствие, боль в суставах, тошнота или рвота.

Препарат вводится в виде двух инъекций с интервалом в три недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что штамм коронавируса Омикрон распространяется быстрее, чем Дельта. Новым вариантом могут заражаться полностью вакцинированные пациенты и те, кто уже переболел COVID-19.