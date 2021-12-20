Регулятор ЕС одобрил применение COVID-вакцины Novavax: что известно о ее эффективности

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины Nuvaxovid компании Novavax для профилактики COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет. Это препарат на основе белка, и вместе с уже разрешенными вакцинами он будет участвовать в вакцинальной кампании в странах-членах ЕС.

Об этом сообщили на сайте ЕМА. Nuvaxovid – это уже пятая вакцина, рекомендованная в ЕС для профилактики COVID-19. После тщательной оценки Комитет регулятора пришел к консенсусному выводу, что данные по вакцине надежны и соответствуют критериям ЕС по эффективности, безопасности и качеству. Результаты клинических исследований показали, что эффективность вакцины "Нуваксовид" составляет около 90%.

В двух основных клинических исследованиях вакцины приняли участие в общей сложности более 45 000 человек. Побочные эффекты, наблюдавшиеся при использовании "Нуваксовида" в ходе исследований, обычно были легкими или умеренными и проходили в течение нескольких дней после вакцинации. Наиболее распространенными из них были чувствительность или боль в месте инъекции, усталость, боль в мышцах, головная боль, общее ощущение недомогания, боль в суставах, а также тошнота или рвота. Безопасность и эффективность вакцины будут продолжать отслеживаться по мере ее применения на территории ЕС.

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"Нуваксовид" действует, подготавливая организм к защите от COVID-19. Вакцина содержит версию белка, обнаруженного на поверхности SARS-CoV-2 (белок spike), который был получен в лаборатории. Она также содержит "адъювант" – вещество, помогающее усилить иммунный ответ на вакцину.

Когда человеку вводят вакцину, его иммунная система распознает белок как чужеродный и вырабатывает против него естественные средства защиты – антитела и Т-клетки. Если позже вакцинированный человек вступит в контакт с вирусом SARS-CoV-2, иммунная система распознает белок шипа вируса и будет готова атаковать его. Антитела и иммунные клетки могут защитить от COVID-19, работая вместе, чтобы убить вирус, предотвратить его проникновение в клетки организма и уничтожить инфицированные клетки.

"Нуваксовид" вводится в виде двух инъекций, обычно в мышцу верхней части руки, с интервалом в 3 недели.

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