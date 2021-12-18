ВОЗ разрешила экстренно применять новую вакцину от коронавируса

Юрий Сергиенко
Covid
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ВОЗ разрешила экстренно применять новую вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от коронавируса Covovax американской компании Novavax. Препарат производят в Индии по ее лицензии.

Вакцину разрешили для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом в пятницу, 17 декабря сообщается на сайте ВОЗ.

Covovax оценивали на качество, безопасность и эффективность. В группу входили эксперты из разных стран мира.

Как уточняется в пресс-релизе, ВОЗ пришла к выводу, что препарат соответствует всем стандартам организации, его преимущества в разы превышают любые риски.

"Вакцина может использоваться во всем мире", – сказано в сообщении.

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Отметим, что Covovax стала девятой вакциной, одобренной ВОЗ. В список таких входят также Modernа, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Covishield.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начали делать бустерную вакцинацию третьей дозой. По состоянию на 16 декабря, ее получили 14 человек.

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