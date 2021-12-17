В Украине начали вакцинировать третьей дозой от COVID-19: кто может получить дополнительную прививку

В Украине начали прививать дополнительной дозой вакцины от COVID-19. За прошедшие сутки, 16 декабря, уже 14 человек, имеющие определенные медицинские показания, получили третью дозу препарата.

Примечательно, что действие COVID-сертификата после третьей дозы вакцины не будет продлено. Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Стоит отметить, что для получения дополнительной прививки необходимо обратиться к семейному врачу, который выдаст направление на вакцинацию тем препаратом, который человеку был введен ранее.

Показаниями для получения третьей дозы вакцины от коронавируса может быть ВИЧ, онкологические заболевания, пациенты с различными иммунодефицитными состояниями, а также те, кто перенес трансплантацию органов.

Видео дня

Напомним, 13 декабря стало известно, что министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, согласно которому в Украине разрешат прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом. Речь идет о приказе Минздрава №2770. Он отметил, что необходимость вакцинировать этих людей дополнительной дозой вызвана тем, что на первые две дозы препарата организм не формирует достаточной защиты от коронавирусной болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине у сотни тысяч доз вакцин против COVID-19 производства AstraZeneca истек срок годности. Сейчас точное количество испорченного препарата неизвестно, но речь идет как минимум о 500 тысячах доз.