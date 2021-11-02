Хроника коронавируса на 2 ноября: за сутки заболели почти 343 тыс. человек по всему миру
По состоянию на вторник, 2 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 247,8 млн человек. За минувший день выявили 343 913 новых инфицированных, умерли еще 4996. Всего от болезни скончались более 5 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 224,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в России (40 тыс.), Великобритании (40 тыс.) и США (47 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 922 302 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 67 729 пациентов умерли, а 2 436 213 человек выздоровели.
Пиковые показатели заболеваемости коронавирусом в Украине продлятся еще около двух недель. Такой прогноз обнародовали в Министерстве здравоохранения.
Министерство здравоохранения предупредило, что украинцы, пользующиеся фейковыми сертификатами о вакцинации против коронавируса, могут избавиться от них. Документ аннулируют сразу, как будет доказан факт его подделки, а врача в таком случае могут отстранить от работы.
В харьковском крематории родным умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, приходится ждать до 10 дней, чтобы кремировать их тела. Из-за большого количества летальных случаев – 180 человек только за минувшие сутки – возникла огромная очередь.
Локдаун в Киеве может длиться как минимум в течение месяца – такие прогнозы дают специалисты. В то же время пика очередной волны заболеваемости коронавирусом столица еще не достигла, заявил мэр города Виталий Кличко.
Минздраву придется утилизировать полмиллиона доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября. Просроченные препараты уже были изъяты из пунктов и центров вакцинации.
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