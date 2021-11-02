Хроника коронавируса на 2 ноября: за сутки заболели почти 343 тыс. человек по всему миру

По состоянию на вторник, 2 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 247,8 млн человек. За минувший день выявили 343 913 новых инфицированных, умерли еще 4996. Всего от болезни скончались более 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 224,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в России (40 тыс.), Великобритании (40 тыс.) и США (47 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 922 302 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 67 729 пациентов умерли, а 2 436 213 ​​​​​​ человек выздоровели.

Пиковые показатели заболеваемости коронавирусом в Украине продлятся еще около двух недель. Такой прогноз обнародовали в Министерстве здравоохранения.

Министерство здравоохранения предупредило, что украинцы, пользующиеся фейковыми сертификатами о вакцинации против коронавируса, могут избавиться от них. Документ аннулируют сразу, как будет доказан факт его подделки, а врача в таком случае могут отстранить от работы.

В харьковском крематории родным умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, приходится ждать до 10 дней, чтобы кремировать их тела. Из-за большого количества летальных случаев – 180 человек только за минувшие сутки – возникла огромная очередь.