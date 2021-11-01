В Минздраве рассказали, кому из украинцев могут аннулировать COVID-сертификат
Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) предупредил, что украинцы, пользующиеся фейковыми сертификатами о вакцинации против коронавируса, могут избавиться от них. Документ аннулируют сразу, как будет доказан факт его подделки, а врача в таком случае могут отстранить от работы.
Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в комментарии "РБК-Украина". По ее словам, пока случаев лишения людей COVID-сертификатов не было.
"Это, по всей видимости, произойдет после того, как будет доказана вина и сам факт подделки данных", – уточнила она.
Специалист подчеркнула, что при таком условии медицинскую запись должны признать недостоверной и отменить, а сертификат – аннулировать.
"Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для осуществления следственных действий. Правоохранительные органы совершают "контрольные закупки", киберполиция проверяет. Механизм уже отработан", – заверила Карчевич.
Она добавила, что не меньшая ответственность за подделку данных ждет и медицинских работников. Так, через открытые производства, где речь идет именно о врачах, Минздрав обращается в органы местного самоуправления. Чиновников просят отстранить руководителей медучреждений от исполнения обязанностей на время следствия.
Карчевич уточнила, что им известна информация о выдаче фейковых COVID-сертификатов уже в 15 учреждениях здравоохранения. К тому же в четырех областях были случаи увольнений, отстранений медиков и начала служебных расследований.
Ранее представитель парламента от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий отметил, что украинское законодательство заработает в сторону ужесточения ответственности за подделку сертификата о получении вакцины. Ответственность коснется как самих производителей липового документа, так и тех, кто его использует.
Напомним: в приложении и на портале Дія упростили процедуру сгенерирования COVID-сертификатов. Получить электронный документ стало быстрее, как именно – читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летний житель Ривне купил десятки поддельных COVID-сертификатов через Telegram. Ненастоящие документы копы обнаружили в его авто, на них не считывались QR-коды. За нарушение молодому человеку угрожает уголовная ответственность.
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