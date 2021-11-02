В Харькове родственники умерших от COVID-19 ждут очередь в крематорий до 10 дней. Фото

В харьковском крематории родным умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, приходится ждать до 10 дней, чтобы кремировать их тела. Из-за большого количества летальных случаев – 180 человек только за минувшие сутки – возникла огромная очередь.

Об этом пишет местное издание Newsroom. Сотрудники коммунального учреждения рассказали, что в последние дни работы у них стало существенно больше (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что в будний день обычно возле крематория выстраивается большая очередь катафалков.

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У супругов Валентины и Николая за несколько дней умерли двое родных – мать и бабушка.

"Приехав сюда (к крематорию) мы увидели, что катафалки приезжают постоянно. Мы платили столько, сколько нам говорили", – отметила женщина, добавив, что за гроб, машину и кремацию они заплатили 10 тысяч гривен.

Она добавила, что ей рекомендовали сделать все в Киеве – мол, там все проще, но существенно дороже.

Это же заявили изданию в одной из местных ритуальных фирм.

"Сейчас все завалено телами – морги, крематории, сохранения. Машин и людей катастрофически не хватает. Заказать гроб, покрывало и автомобиль для последующей кремации в Харькове обойдется в 8000 гривен", – пояснил представитель фирмы, уточнив, что в столице это будет стоить 12 тысяч.

Он добавил, что ждать приходится до 10 дней, а то и двух недель. Если человек умер в больнице, то с моргом будет проще, а вот в случае кончины дома – нужно получать справку от терапевта и отправлять тело на сохранение в больницу, а там мест нет и стоит это в два раза дороже.

Директор крематория Валерий Моисеев отказался общаться с журналистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области зафиксирован один из самых высоких показателей новых случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки там заболели 1 227 человек.