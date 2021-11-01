В Украине почти 14 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 298 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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В Украине почти 14 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 298 человек

По состоянию на утро понедельника, 1 ноября, в Украине официально подтверждены 2 936 238 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 13 936 заболевших, из них 905 – дети. Госпитализировали 3 828 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 68 027 человек (+298 за сутки), выздоровели 2 442 098 (+5 885). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1281), Харьковской (1227), Львовской (1166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 495 случаев;

  • Винницкая область – 298 случаев;

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  • Волынская область – 397 случаев;

  • Днепропетровская область – 867 случаев;

  • Донецкая область – 322 случая;

  • Житомирская область – 827 случаев;

  • Закарпатская область – 118 случаев;

  • Запорожская область – 895 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 344 случая;

  • Киевская область – 396 случаев;

  • Кировоградская область – 74 случая;

  • Луганская область – 110 случаев;

  • Львовская область – 1166 случаев;

  • Николаевская область – 864 случая;

  • Одесская область – 1281 случай;

  • Полтавская область – 259 случаев;

  • Ровенская область – 455 случаев;

  • Сумская область – 573 случая;

  • Тернопольская область – 398 случаев;

  • Харьковская область – 1227 случаев;

  • Херсонская область – 828 случаев;

  • Хмельницкая область – 693 случая;

  • Черкасская область – 270 случаев;

  • Черновицкая область – 424 случая;

  • Черниговская область – 355 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели почти 14 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, причиной нынешнего всплеска заболеваемости в Украине является мутировавший вариант штамма Дельта. Врач Тарас Жиравецкий и другие медики считают, что ноябрь будет "горячим", коек может не хватить.

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