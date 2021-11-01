В Украине почти 14 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 298 человек
По состоянию на утро понедельника, 1 ноября, в Украине официально подтверждены 2 936 238 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 13 936 заболевших, из них 905 – дети. Госпитализировали 3 828 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 68 027 человек (+298 за сутки), выздоровели 2 442 098 (+5 885). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1281), Харьковской (1227), Львовской (1166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 495 случаев;
Винницкая область – 298 случаев;
Волынская область – 397 случаев;
Днепропетровская область – 867 случаев;
Донецкая область – 322 случая;
Житомирская область – 827 случаев;
Закарпатская область – 118 случаев;
Запорожская область – 895 случаев;
Ивано-Франковская область – 344 случая;
Киевская область – 396 случаев;
Кировоградская область – 74 случая;
Луганская область – 110 случаев;
Львовская область – 1166 случаев;
Николаевская область – 864 случая;
Одесская область – 1281 случай;
Полтавская область – 259 случаев;
Ровенская область – 455 случаев;
Сумская область – 573 случая;
Тернопольская область – 398 случаев;
Харьковская область – 1227 случаев;
Херсонская область – 828 случаев;
Хмельницкая область – 693 случая;
Черкасская область – 270 случаев;
Черновицкая область – 424 случая;
Черниговская область – 355 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, причиной нынешнего всплеска заболеваемости в Украине является мутировавший вариант штамма Дельта. Врач Тарас Жиравецкий и другие медики считают, что ноябрь будет "горячим", коек может не хватить.
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