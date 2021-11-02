В Раду не пустят невакцинированных: кого коснутся запреты
В Верховной Раде Украины 2 ноября приняли постановление, которое запрещает заходить в здание парламента без COVID-документов. Оно будет действовать на время карантина.
За документ №6154 проголосовали 279 нардепов. Ограничения затронут не только народных избранников.
Так, в административные здания Рады не будут пускать без документа о вакцинации, негативного ПЦР-теста или справки о выздоровлении от коронавируса.
Ограничения касаются нардепов, их помощников, консультантов и других посетителей.
Напомним, что Киев с 1 ноября перевели в "красную" карантинную зону. Таким образом, столичные школьники продолжат обучение дистанционно, а взрослые жители и гости города смогут посещать заведения и пользоваться транспортом при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста или документа о выздоровлении от COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 19,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из них в столице заболели 1,7 тысячи человек.
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