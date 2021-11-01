В Минздраве дали новый прогноз, сколько продлится пик COVID-19
Пиковые показатели заболеваемости коронавирусом в Украине продлится еще около двух недель. Такой прогноз обнародовали в Министерстве здравоохранения.
Как заявил на брифинге 1 ноября первый заместитель главы Минздрава Александр Комарида, после 1-2 недель должен начаться спад. Его слова приводит "Укринформ".
"Сейчас выходим на пик. Ближайшие неделю-две будет наблюдаться такая ситуация, затем будет спад", – сказал чиновник.
Также Комарида не смог сказать, нужно ли будет повторно вакцинироваться от COVID-19 ежегодно, поскольку никто не знает, как вирус себя проявит в дальнейшем.
В то же время он подчеркнул, что Украина хочет обеспечить поставки вакцин на два года вперед.
Отметим, 31 октября эксперты и медики прогнозировали, что наступление коронавируса продлится около двух недель и только после этого страна достигнет пика заболеваемости. Подробнее о ситуации и прогнозах читайте в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 ноября в нашей стране было зафиксировано 13,9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество уже достигло 2 936 238. Жертвами COVID-19 стали уже более 68 тысяч граждан – 298 случаев только за последние сутки.
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