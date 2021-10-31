Коронавирус продолжает убивать украинцев, и ситуация все хуже. Пока еще можете – защитите себя и тех, кого любите!

Ежедневная статистика по коронавирусу в Украине сейчас больше напоминает сводку с фронта. Каждый день – тысячи новых зарегистрированных случаев и сотни тех, кто не смог преодолеть болезнь.

И эти цифры с каждым днем становятся все более страшными. По словам секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, уже совсем скоро за сутки в Украине будут умирать около тысячи украинцев.

По данным экспертов и медиков, с которыми регулярно общается OBOZREVATEL, "ползучее наступление" ковида на Украину продлится еще около двух недель. Далее мы достигнем пика – и постепенно ситуация будет выравниваться, количество новых больных и летальных исходов начнет уменьшаться. Об этом, в частности, предупредила главный инфекционист Украины Ольга Голубовская.

Видео дня

Согласен с Голубовской и главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он убежден: пика заболеваемости и смертности Украина достигнет где-то в середине ноября.

Так что нас ждут две очень тяжелые недели. Но потом мы получим шанс перевести дух перед следующей волной пандемии. В том, что четвертая волна заболеваемости будет, уже не сомневается уже никто из представителей профессионального медицинского сообщества. Медики и ученые, знакомые с теорией распространения инфекционных заболеваний, прогнозируют ее уже в конце февраля – в начале марта следующего года.

Впрочем пандемия может пойти на спад через две недели только при условии, что регионы "красной зоны" и в первую очередь Киев, который удерживает лидерство по распространению коронавируса – будут неукоснительно придерживаться жестких ограничений и закроются на въезд и выезд. А украинцы продолжат вакцинироваться хотя бы в тех темпах, которые имеем на сегодняшний день.

В том, как терзает коронавирус Украину сейчас – виноваты все. И власти, которые не смогли вовремя закупить вакцины, провести адекватную информационную кампанию о важности прививок и наладить процесс вакцинирования украинцев. И сами украинцы, демонстрировавшие поразительное безразличие не только к жизни окружающих, но и к собственным жизням. Которые пересказывали и делали перепосты антинаучных басен о вреде вакцин, покупали фальшивые сертификаты вакцинации и отрицательные тесты на коронавирус – и разносили смертоносную болезнь. И которые сейчас, поняв, что угроза умереть от ковида – куда реальнее мифического "чипирования" из-за вакцины – берут в осаду врачей, и штурмуют пункты вакцинирования, выстаивая многочасовые очереди в ожидании возможности привиться.

А в больницах сейчас – тысячи наших соотечественников ждут помощи. Которой из-за огромного количества больных – дождутся далеко не все.

Вы еще сомневаетесь, стоит вакцинироваться или нет? Подумайте о себе, своих родных, окружающих. Даже заразившись, вы совсем не обязательно умрете. Хотя, по данным, озвученным СНБО, 99,9% умирающих ныне от коронавируса – не вакцинированы. Но вы совершенно точно заразите десятки других людей, часть из которых болезнь преодолеть не сможет.

Пока есть время и возможность – вакцинируйтесь! Защитите себя и тех, кого любите.

И не воспринимайте вакцинацию, как панацею – она поможет перенести ковид легче, но не исключит возможности заражения. Так что продолжайте соблюдать элементарные правила: носите маски, чаще и тщательнее мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию и по возможности – сидите дома.

Поверьте, соблюдать нормы карантина – куда проще, чем вылечить ковид. И точно гораздо легче, чем потом оплакивать своих близких, которые из-за вашего безрассудства могут пополнить страшную статистику смертности.