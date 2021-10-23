Когда будет пик COVID-19 в Украине: главный санврач озвучил прогноз

Пик осенней волны коронавирусной инфекции следует ожидать в начале или средине ноября. В Минздраве отмечают, что число больных COVID-19 продолжает активно расти практически во всех регионах Украины.

Как рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью журналистам телеканала Рада, Минздрав ранее "просчитался", прогнозируя пик заболеваемости этой осенью на конец ноября. Теперь же специалисты перенесли его на начало следующего месяца.

В то же время, в Минздраве рассчитывают, что постепенный спад заболеваемости коронавирусом произойдет до конца года и в первом квартале 2022 года.

"Сейчас начало активной волны COVID-19, рост заболеваемости", – сказал Кузин.

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Также в Минздраве сообщили об очередном антирекорде по заболеваемости коронавирусом. Так, накануне зафиксировали 23 785 новых COVID-случаев. Заболели 1800 детей и 391 медработник. В больницы был госпитализирован 5141 человек, а выздоровели 8530 украинцев.

Известно, что скончались за прошлый день 614 человек, а всего в Украине уже 63 003 смерти от коронавируса.

Больше всего подтвержденных новых случаев заболевания инфекцией зарегистрировано во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской (1391) областях и городе Киев (1323).