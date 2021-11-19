Европа закрывается на локдаун от невакцинированных, а в Украине прогнозируют рост смертей. Хроника коронавируса на 19 ноября

Накануне на планете диагностировали свыше 601 тысячи инфицирований коронавирусом. В Германии заявили о сложной четвертой волне заболеваемости, а в Греции решили запретить невакцинированным вход во все закрытые заведения.

В Украине убеждают, что прогнозы на завершение пандемии делать бесполезно, ведь существует риск возникновения новых и более заразных штаммов этого вируса. А в США предупредили о возможном "двойном ударе" COVID-19 уже зимой.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

за время пандемии у 3 284 008 украинцев диагностировали эту болезнь, из них 79 506 умерли и 2 704 217 вылечились. В настоящее время болеет около 500,2 тыс. граждан.

Совет Европы пересмотрел "зеленый" список стран, гражданам которых можно свободно путешествовать по Евросоюзу. Украина , которую "выбросили" из него 9 ноября, пока туда не попал .

Ученые из нескольких стран новым исследованием доказали, что ношение защитных масок – наиболее эффективная мера борьбы с распространением COVID-19. В частности, маски на 53% снижают риск подхватить инфекцию.

Индия одобрила экспорт в глобальную программу обмена вакцинами COVAX 10 млн доз вакцины Covishield (AstraZeneca), произведенной Индийским институтом сыворотки (SII). Как пишет Reuters, поставки начнутся в следующем месяце.

Жители Специального административного района Сянган (Гонконг) КНР смогут въехать на материковую часть Китая без прохождения обязательного карантина с начала декабря. Об этом сообщает издание SCMP.

Доктор медицинских наук Владимир Широбоков рассказал, как прививка может спасти от коронавируса. По его словам, вакцинированные люди даже при заражении в 99% случаев не попадают в реанимации больниц.

Тройку лидерства по приросту больных в последнее время держат США – 99 тыс. в сутки, Германия – 64 тыс. и Британия – 46,8 тыс. Украина по этому показателю накануне стала 6-й в Европе и 8-й в мире.

В НАН заявили, что количество жертв коронавируса в Украине может составить 100 тысяч . До конца года прогнозируют еще 15-20 тыс. смертей из-за этой болезни.

Европа "краснеет" от роста инфицирований COVID-19 – во многих странах вводят усиленные карантинные меры, пишет BBC. К примеру, в Бельгии вернули требование относительно ношения масок, в Австрии, Нидерландах, Швеции, Чехии, Словакии и Греции ввели частичные локдауны для невакцинированных граждан.