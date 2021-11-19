В Канаде разрешили вакцинировать против COVID-19 детей 5-11 лет: но есть условие

В Канаде одобрили вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет. Решение было вынесено органами здравоохранения страны.

Как говорится в заявлении пресс-службы правительства Канады в пятницу, 19 ноября, для вакцинирования детей есть условие. Речь идет о том, что делать прививки будет разрешено только препаратом компаний Pfizer/BioNTech.

Это делает препарат первой вакциной против COVID-19, одобренной для использования в Канаде среди этой возрастной группы. Ранее этот препарат был одобрен для вакцинирования подростков от 12 до 15 (5 мая 2021 года), а в декабре 2020 года – для людей старше 16-ти.

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В заявлении правительства говорится, что польза от применения вакцины среди детей 5-11 лет перевешивает возможные риски. Там напомнили, что исследования показали, что иммунный ответ после прививки у детей этого возраста такой же, как и у лиц от 16 до 25 лет. Ее эффективность для детей – 90,7%. При этом, во время клинических испытаний серьезных побочных реакций не было обнаружено.

Напомним: в Министерстве здравоохранения Украины опубликовали приказ, согласно которому разрешается делать прививки от коронавирусной болезни подросткам от 12 до 17 лет. Для этого в нашей стране также рекомендуют препарат компании Pfizer/BioNTech. Таким образом, в Минздраве ввели в действие решение оперативного штаба по COVID-19, который ранее рекомендовал ведомству утвердить позицию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) по этому вопросу. Речь идет о вакцинации независимо от принадлежности к группе риска.

Отметим, что первой страной в мире, которая сделала обязательной вакцинацию от коронавируса для детей стала Коста-Рика в Центральной Америке. Граждан в возрасте от 5 до 11 лет начнут иммунизировать препаратом компании Pfizer в марте 2022 года. Страна заключила контракт с производителем на 3,5 млн доз, из которых 1,5 млн рассчитаны на детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что благодаря вакцинации в Украине каждый час удается спасти жизни 10 человек.