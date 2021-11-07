Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19

Власти Коста-Рики в Центральной Америке первыми в мире сделали обязательной вакцинацию от коронавируса для детей. Граждан в возрасте от 5 до 11 лет начнут иммунизировать препаратом Comirnaty от BioNTech/Pfizer в марте 2022 года.

Страна заключила контракт с производителем на 3,5 млн доз, из которых 1,5 млн рассчитаны на детей, пишет The New York Times. Напомним, что с 25 октября в Коста-Рике уже разрешили вакцинировать детей старше 12 лет.

Решение об обязательной вакцинации несовершеннолетних приняли "для защиты интересов детей", сказано в заявлении Министерства здравоохранения. В других странах иммунизация детей с определенного возраста лишь рекомендована.

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На данный момент в Коста-Рике хотя бы одну прививку получили уже примерно 73% всех граждан возрастом от 12 до 19 лет. Полностью в стране вакцинировано около 54% взрослого населения.

Отметим, что ответственность за своевременную вакцинацию детей в государстве несут родители или опекуны. Вместе с тем, подростки с 15 лет могут получить прививку от коронавируса, придя в больницу без сопровождения взрослых.

Помимо COVID-19 в Коста-Рике обязательна вакцинация несовершеннолетних от ветряной оспы, полиомиелита и вируса папилломы человека.

Напомним: глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что благодаря вакцинации в Украине каждый час удается спасти жизни 10 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут ввести "ковидную амнистию" для людей, которые купили сертификат о вакцинации. Предполагается, что они все же смогут получить настоящую прививку.