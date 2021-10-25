Минздрав разрешил прививать детей от коронавируса: кому и какую вакцину будут колоть

В Министерстве здравоохранения опубликовали приказ, согласно которому разрешается делать прививки от коронавирусной болезни подросткам от 12 до 17 лет. Для этого рекомендуют препарат Comirnaty компании Pfizer / BioNTech.

Он опубликован на официальном сайте ведомства. Речь идет о вакцинации независимо от принадлежности к группе риска.

Таким образом в Минздраве ввели в действие решение оперативного штаба по COVID-19, который ранее рекомендовал ведомству утвердить позицию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) по этому вопросу.

В позиции НТГЕИ говорится: вакцинация против COVID-19 для детей 12-17 лет может быть проведена при наличии прививок, которые соответствуют возрасту.

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"Учитывая имеющиеся данные по безопасности и эффективности вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет, а также рост заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет независимо от принадлежности к группе риска при условии наличия прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации ", – говорится в решении.

Там отметили, что вакцина Comirnaty для детей от 12 лет используется по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток.

Получение вакцины противопоказано в случае наличия аллергической реакции на один из компонентов препарата. Также отсрочить вакцинацию порекомендовали детям, которые перенесли детский мультисистемный воспалительный синдром.

Вторую дозу вакцины также не стоит вводить в случае, когда после первой дозы подросток перенес миокардит или перикардит.

Ранее OBOZREVATEL писал, что новые штаммы коронавируса все чаще поражают подростков – они болеют в тяжелой форме и с долгосрочными последствиями, а иногда даже доходит до летальных случаев. Опасен ли коронавирус для детей, какие страны уже ввели детскую вакцинацию и что об этом думают врачи – читайте в материале.

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