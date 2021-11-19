В Украине две области могут покинуть 'красную' зону карантина: где улучшилась ситуация

Львовская и Черкасская области вскоре могут покинуть "красную" зону. Они начали улучшать показатели, соответствующие этому уровню эпидемической опасности.

Такие выводы следуют из данных, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения Украины. В частности, на Львовщине уже 2 дня подряд снижается загруженность кроватей с кислородом для пациентов с коронавирусом, а на Черкасщине – количество госпитализаций.

При условии сохранения такой динамики эти области могут выйти из опаснейшей эпидемической зоны.

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Напомним, "красный" уровень устанавливается на территории региона, если в течение трех дней подряд наблюдаются два и более следующих признаков:

загруженность кроватей, снабженных подачей медицинского кислорода – свыше 65%;

количество тестирований в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 60;

коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

уровень роста общего количества госпитализированных пациентов – более 50%.

Стоит отметить, что 19 ноября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина прошла пик третьей волны заболеваемости на коронавирус. По его словам, за последние 11 недель впервые 2 недели подряд фиксируется снижение количества новых случаев, госпитализаций и летальных исходов. Однако министр подчеркнул, что расслабляться не стоит, поскольку следующая волна может начаться незамедлительно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Евросоюзе опасаются прихода пятой волны COVID-19 и готовится вводить более жесткие ограничения для непривитых от коронавируса. Также граждан призывают сделать третью, бустерную, прививку.

Также врач рассказала об изменении течения коронавируса. По ее словам, состояние пациента может измениться за считанные часы.