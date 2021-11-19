В Украине две области могут покинуть "красную" зону карантина: где улучшилась ситуация

Марина Погорилко
Covid
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В Украине две области могут покинуть 'красную' зону карантина: где улучшилась ситуация

Львовская и Черкасская области вскоре могут покинуть "красную" зону. Они начали улучшать показатели, соответствующие этому уровню эпидемической опасности.

Такие выводы следуют из данных, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения Украины. В частности, на Львовщине уже 2 дня подряд снижается загруженность кроватей с кислородом для пациентов с коронавирусом, а на Черкасщине – количество госпитализаций.

При условии сохранения такой динамики эти области могут выйти из опаснейшей эпидемической зоны.

Львовская и Черкасская области показали улучшение ситуации с коронавирусом
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Напомним, "красный" уровень устанавливается на территории региона, если в течение трех дней подряд наблюдаются два и более следующих признаков:

  • загруженность кроватей, снабженных подачей медицинского кислорода – свыше 65%;

  • количество тестирований в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – менее 300;

  • количество госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 60;

  • коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

  • уровень роста общего количества госпитализированных пациентов – более 50%.

Ограничения в карантинных зонах

Стоит отметить, что 19 ноября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина прошла пик третьей волны заболеваемости на коронавирус. По его словам, за последние 11 недель впервые 2 недели подряд фиксируется снижение количества новых случаев, госпитализаций и летальных исходов. Однако министр подчеркнул, что расслабляться не стоит, поскольку следующая волна может начаться незамедлительно.

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