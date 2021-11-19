Ляшко заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, но предупредил об угрозе новой волны

Марина Погорилко
Covid
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Ляшко заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, но предупредил об угрозе новой волны

Украина прошла пик заболеваемости на COVID-19. За последние две недели в Украине постепенно уменьшаются все показатели.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире "Сніданку з 1+1". По его словам, за последние 11 недель впервые 2 недели подряд фиксируется снижение количества новых случаев, госпитализаций и летальных исходов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это свидетельствует о том, что мы как страна уже прошли пик и прогнозируемо – у нас будет понижение", – спрогнозировал министр.

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При этом он выразил опасение, что может быть и повторная волна, которая сразу начнется, аналогично к ситуации в Европейском Союзе и странах Европы, где пошел стремительный рост.

Также Ляшко сообщил, что сейчас в Украине вакцинированы по крайней мере одной дозой 40% населения.

Напомним, ранее Виктор Ляшко сообщил, что в Минздраве надеются, что уже на следующей неделе области начнут выходить из "красного" уровня эпидемической опасности.

"Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился процент занятых коек с кислородом", – пояснил министр.

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