Кто на самом деле был "нулевым пациентом" с COVID-19: в США опровергли данные ВОЗ

"Нулевым" человеком, заболевшим коронавирусом в китайском Ухане, стала продавщица на рынке морепродуктов, а не бухгалтер, как ранее говорилось в отчетах ВОЗ. Этот факт отрицает утечку вируса из лаборатории и возвращает к распространенному ранее тезису о его животном происхождении.

К такому выводу пришел глава отдела экологии и эволюционной биологии в Университете Аризоны Майкл Воробей. Результаты собственного исследования он опубликовал в журнале Science, пишет The Guardian. Он отметил расхождение хронологии, опубликованной в отчете ВОЗ, поскольку продавщица по имени Вэй Гуйсянь заболела 11 декабря, тогда как у бухгалтера первые симптомы проявились лишь 16-го.

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Последний отчет усиливает теорию о том, что вирус имеет происхождение с дикой природы, в связи с чем Воробей намерен снова начать соответствующую дискуссию среди ученых, поскольку вопрос пандемии в мире до сих пор не решен и продолжает подпитывать напряженность в отношениях между Китаем и США.

По словам ученого, в Ухане с населением 11 миллионов человек половина первых случаев заболевания связана с местом размером с футбольное поле, расположенным на окраинах рынка.

"Становится очень трудно объяснить эту закономерность, если вспышка болезни началась не на рынке", – заметил Воробей.

Отмечается, что специалист команды ВОЗ Питер Дашак признал ошибку, обнаруженную ученым.

Напомним, 17 ноября 2019 года называют датой начала пандемии COVID-19 – заболевания, которое вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2, хотя сначала власти Китая официально заявляли, что вспышка началась в декабре 2019 года в Ухане. В марте 2020 года стало известно, что первым известным зараженным коронавирусом был 55-летний житель провинции Хубэй, обратившийся с соответствующими симптомами к врачу 17 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Италии нулевым пациентом стала 25-летняя женщина из Милана. Этот случай мог быть зафиксирован еще 10 ноября 2019 года – до того, как Китай предупредил мир о вспышке в Ухане в конце декабря.

а одним из первых больных COVID-19 жителей Британии может быть 67-летний каменщик Брайан Стодли. Он считает, что заразился коронавирусом за несколько месяцев до первых официальных случаев заболевания в Китае.