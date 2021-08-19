Хроника коронавируса на 19 августа: с начала пандемии заболели 210 млн человек
По состоянию на четверг, 19 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 210 млн человек. За минувший день выявили 692 886 новых инфицированных, умерли еще 10 433. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.
При этом выздоровели более 188 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 158 тыс., Бразилии – 40 тыс. и Иране – 39 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 267 219 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 296 заболевших умерли, а 2 197 508 пациентов вылечились.
В Украине центры иммунизации в регионах начнут работать и в выходные дни.
Кабинет министров Украины упростил въезд в страну для иностранцев. Теперь пускать будут даже тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины.
В Киеве с 19 августа начнут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Специально оборудованные автобусы будут курсировать по разным районам города, которые отдалены от больниц. Также кроме них будут установлены палатки для желающих сделать прививку.
Германия сообщила, что во всех 16 федеральных землях по крайней мере каждый второй житель полностью вакцинирован.
В Киеве с 19 по 22 августа возле станции метро "Героев Днепра" можно будет сделать прививку от COVID-19 в автобусе.
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