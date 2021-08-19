В Украине зафиксировали свыше 1500 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро четверга, 19 августа, в Украине официально подтверждено 2 270 226случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1560 заболевших, из них 90 – дети. Госпитализировали 665 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 368человек (+32 за сутки), выздоровели 2 199 118(+898). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров Украины упростил въезд в страну для иностранцев. Теперь пускать будут даже тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины.