В Латвии спасли пациента с COVID-19 со стопроцентным поражением легких

В Рижской Восточной клинической университетской больнице удалось спасти пациента с коронавирусом со стопроцентным поражением легких. Лечение мужчины длилось три месяца.

Как рассказала представитель больницы Илга Намниеце в интервью tvnet.lv, 58-летний мужчина оказался одним из немногих, кому удалось выбраться из такого критического состояния. Во время лечения среди прочего ему понадобилось переливание крови.

Она сообщила, что мужчина коронавирусом заболел в конце декабря прошлого года, три месяца провел в больнице и был выписан 30 марта. И хотя с момента его выписки прошло уже около пяти месяцев, он до сих пор не чувствует себя здоровым. В то же время, как заверил сам пациент, он - счастлив, что пройдя через такое испытание "может самостоятельно передвигаться без каких-либо подручных средств".

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Он рассказал, что изначально заболевание протекало легко и он рассчитывал быстро поправиться. Однако в какой-то момент его состояние резко ухудшилось и его пришлось госпитализировать.

"Мне было очень плохо, многое я даже не помню. Я удивляюсь, что даже теперь есть множество людей, которые не верят, что эта болезнь опасна. Наверное, пока сами не столкнутся с нею. А когда вы "на другой стороне", все меняется ", - поделился пациент.

В больнице считают, что пациенту очень повезло, но подчеркивают, что со своей стороны сделали все возможное.

Известно, что в Латвии за прошедшие сутки проведено 8537 тестов на коронавирусную инфекцию, выявлено 180 новых случаев заболевания. Один человек с COVID-19 скончался, ему было более 90 лет.

Всего в Латвии за время пандемии зарегистрировано 140 505 случаев COVID-19, умерли 2566 человек.

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