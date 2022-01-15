Характерный синдром Омикрона у детей и более 3 млн заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 15 января

В мире за сутки прибавилось 3 194 780 пациентов с коронавирусом, больше всего новых инфицированных в США (+827 132), Франции (+329 371) и Индии (+268 833). Лидерами по смертности за день стали такие страны: США (2303), Россия (739) и Индия (430), всего скончалось 7792 пациента.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заболело уже324,3 млн человек, из них 5,5 млн пациентов умерло, а 265,3 млн смогли победить болезнь.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 737 510 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 98 068 пациентов умерло, а 3 545 111 человек выздоровели.

Академик НАН Украины Сергей Комисаренко считает, что новые варианты COVID-19 могут становиться более заразными, но менее вредными. По его словам, повлиять на этот процесс невозможно.

Врач из США рассказала, что для маленьких детей, инфицированных штаммом коронавируса Омикрон, характерен "лающий" кашель. Как правило, он сухой, и не сопровождается отделением мокроты.

Главное за 15 января:

В Нидерландах решили ослабить карантин . Уже сегодня заработают магазины, торгующие товарами не первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты. Они будут закрываться в 17:00, а супермаркеты смогут работать до 20:00. Также откроются школы и высшие учебные заведения.

Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) рекомендовал для вакцинации населения от коронавируса препарат Nuvaxovid. Его производит американская компания Novavax.

Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что пандемия коронавируса может перейти в фазу эндемии . Этот процесс в большей степени зависит от скорости вакцинации населения.

Академик НАН Украины Сергей Комисаренко сказал, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом может быть достаточно опасным. Он призвал украинцев подумать о вакцинации от гриппа.