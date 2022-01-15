Характерный синдром Омикрона у детей и более 3 млн заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 15 января

София Закревская
Covid
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Характерный синдром Омикрона у детей и более 3 млн заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 15 января

В мире за сутки прибавилось 3 194 780 пациентов с коронавирусом, больше всего новых инфицированных в США (+827 132), Франции (+329 371) и Индии (+268 833). Лидерами по смертности за день стали такие страны: США (2303), Россия (739) и Индия (430), всего скончалось 7792 пациента.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заболело уже324,3 млн человек, из них 5,5 млн пациентов умерло, а 265,3 млн смогли победить болезнь.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по количеству новых случаев коронавируса за сутки.
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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 737 510 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 98 068 пациентов умерло, а 3 545 111 человек выздоровели.

  • Академик НАН Украины Сергей Комисаренко считает, что новые варианты COVID-19 могут становиться более заразными, но менее вредными. По его словам, повлиять на этот процесс невозможно.

  • Врач из США рассказала, что для маленьких детей, инфицированных штаммом коронавируса Омикрон, характерен "лающий" кашель. Как правило, он сухой, и не сопровождается отделением мокроты.

Главное за 15 января:

  • В Нидерландах решили ослабить карантин. Уже сегодня заработают магазины, торгующие товарами не первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты. Они будут закрываться в 17:00, а супермаркеты смогут работать до 20:00. Также откроются школы и высшие учебные заведения.

  • Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) рекомендовал для вакцинации населения от коронавируса препарат Nuvaxovid. Его производит американская компания Novavax.

  • Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что пандемия коронавируса может перейти в фазу эндемии. Этот процесс в большей степени зависит от скорости вакцинации населения.

  • Академик НАН Украины Сергей Комисаренко сказал, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом может быть достаточно опасным. Он призвал украинцев подумать о вакцинации от гриппа.

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